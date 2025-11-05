Росреестр опубликовал на своём сайте список самых необычных названий водоёмов России. В него вошли озёра Посошок, Сладкое и Тюрьма, а также болота Ад, Песий Мох и Вежливое.

В Алтайском крае можно найти озера с такими названиями, как Гнилое, Душное, Жирное, Сопляково, Тупица и Тухлое, а также болота под названиями Ад и Шелудивое. Амурская область также известна своими необычными водоемами: здесь можно встретить озера Бешеное, Лохматое, Штаны и даже Могила.

В Архангельской области расположены озёра Туфля и Ябедник, а также Шляпа — болото. В Волгоградской области можно найти озёра Вонючее и Тюрьма. Вологодская область славится озером Горшок и болотом Тараканник. В Курской области есть Могильное болото и озеро Сладкое. Пензенская область известна озером Винное.

Среди необычных названий можно выделить болота Вежливое, Дикой-Ты и Чертово, а также озеро Сухая Яма в Пермском крае. В Приморском крае также есть озера Нога, Усатое и Ходячее, каждое из которых имеет свое уникальное название.

В Псковской области расположены болота Белые Лужи и Песий Мох, а также озера Посошок и Тухлое. В Якутии при желании можно найти озера Краденое, Компакт и Яйцо.