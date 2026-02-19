Единороссы Подмосковья отправились в зону СВО с помощью и подарками для бойцов

В Балашихе и Реутове в преддверии Дня защитника Отечества собрали гумпомощь для бойцов СВО. В отправке груза приняли участие глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, врип главы Реутова Алексей Ковязин и депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

«Наши однопартийцы отправятся в зону СВО и повезут не только гуманитарную помощь, но и поздравления от школьников, наших жителей и от нас, которые мы подготовили для наших ребят», - сказал Юров.

Перед отправкой Юров, Ковязин и Ефимов пообщались с участниками акции.

«Совместно с партийцами, депутатами, волонтерами и нашей молодежью отправили большую совместную партию гуманитарной помощи от Балашихи и Реутова. В преддверии Дня защитника Отечества это особенно важно — потому что за каждым письмом и каждой посылкой стоит живое участие и поддержка наших бойцов», - сказал Ефимов.

Груз будет доставлен на Курское, Луганское и Донецкое направления. Его повезли депутаты и волонтеры, которые регулярно отрабатывают запросы командиров частей по помощи и доставляют ее в зону СВО, отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Отправка гумпомощи и подарков к 23 февраля для бойцов, находящихся в зоне СВО, не случайно прошла на базе областного пункта отбора на службу по контракту. Именно отсюда мужчины отправляются отдавать свой долг Родине, защищать ее границы, ее настоящее и будущее. Так, с апреля 2023 года здесь заключили контракт и отправились в зону СВО свыше 43,5 тыс. человек», - рассказал он.

Поддержка бойцов СВО и их семей является ключевым направлением народной программы «Единой России». С начала СВО члены партии в Подмосковье собрали около 18 тыс. тонн груза. Балашиха передала более 4,8 тыс. тонн гумпомощи, Реутов — свыше 1,5 тыс. тонн.