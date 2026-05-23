В РАН назвали главную проблему развития искусственного интеллекта

Заместитель президента РАН Талия Хабриева заявила, что одной из самых сложных и недостаточно проработанных тем в сфере искусственного интеллекта остаются права человека. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости на площадке XXI Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, проходящей в Технопарке «Сколково»

В ходе мероприятия представители науки, бизнеса и органов власти обсуждали развитие информационных технологий и правовое регулирование цифровой сферы. По мнению Хабриевой, принятие закона об использовании искусственного интеллекта потребует серьезного пересмотра законодательства об информации, информационных технологиях и персональных данных.

Она также отметила, что изменения могут повлиять на концепцию будущего цифрового кодекса, который должен объединить и унифицировать нормы регулирования в этой сфере.

Особое внимание академик уделила защите человека от воздействия новых технологий. В качестве примера она привела страны Латинской Америки, где уже закреплено право на ментальную неприкосновенность — защиту сознания и психики от технологического вмешательства. Кроме того, Хабриева подчеркнула важность правовой защиты цифрового образа человека.

По ее словам, именно человек должен оставаться основой современной правовой системы, несмотря на стремительное развитие технологий.

В марте Минцифры представило для общественного обсуждения законопроект о регулировании искусственного интеллекта. Документ предлагает официально закрепить понятие ИИ, определить права и обязанности участников рынка, а также ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью нейросетей.

