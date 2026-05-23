Ветеринар объяснила любовь кошек к картонным коробкам

Кошки нередко предпочитают обычные картонные коробки дорогим лежанкам из-за природных инстинктов и стремления к безопасности. Об этом « Газете.Ru » рассказала ветеринарный врач Елена Фроленко, сотрудничающая с брендом SUPERPET.

По словам специалиста, для кошек особенно важны защищенность, тепло и возможность наблюдать за окружающей обстановкой. Коробка с высокими стенками дает животному чувство укрытия и позволяет оставаться незаметным, одновременно контролируя происходящее вокруг.

Эксперт отметила, что открытые лежанки не обеспечивают такого уровня безопасности, поэтому многие питомцы инстинктивно выбирают закрытые пространства. Дополнительным преимуществом коробок становится способность картона сохранять тепло — внутри быстро формируется комфортная для кошек температура.

Фроленко также подчеркнула, что коробка помогает животному справляться со стрессом и уединяться, когда ему не хочется контакта с людьми. Лежанки, расположенные на виду или в шумных местах, зачастую не дают питомцу ощущения спокойствия.

Ветеринар посоветовала выбирать для кошек домики или лежанки с высокими бортиками, изготовленные из натуральных материалов без резких химических запахов. Размещать их лучше в тихих и укромных местах, желательно на небольшой высоте.

Специалист добавила, что если питомец все равно предпочитает коробку, это не повод для беспокойства. По ее словам, для кошки важнее чувство комфорта и безопасности, чем стоимость аксессуаров для отдыха.

