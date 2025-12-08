Физрук-педофил: Учитель совратил школьницу в Воронеже и позвал ее замуж

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту развратных действий учителя физкультуры школы №104. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

Руководитель движения "Сдай педофила" Анна Левченко поделилась с агентством информацией о скандале в школе №104 Воронежа. По её словам, учитель физкультуры был пойман на растлении 15-летней ученицы. Подозреваемый не стал отрицать совершённое, а девочка подтвердила факт сексуальных домогательств со стороны физрука.

По словам руководителя движения, в здании Следственного комитета учитель физкультуры предложил своей жертве выйти за него замуж. В результате ученики этой школы, включая мальчиков, обратились к правозащитнице, жалуясь на поведение педагога. По данным Левченко, за последнее время жертвами этого учителя стали не менее пяти детей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СК России по Воронежской области.

Следственный комитет не предоставил информацию о конкретной статье, по которой было возбуждено уголовное дело.

В социальной сети "ВКонтакте" Левченко опубликовала информацию о том, что было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Первая статья — 134 УК РФ, которая касается полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и совершено это было лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Вторая статья — 135 УК РФ, предусматривающая ответственность за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет, лицом, достигшим восемнадцатилетия.