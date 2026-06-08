Мужчины врут о росте в приложениях для знакомств: низкий рост бьет по карьере и личной жизни

Мужчины массово прибавляют себе сантиметры в анкетах знакомств, и журналисты выяснили, почему ложь стала системной. Оказалось, что рост напрямую влияет на успех в карьере и личной жизни. Дискриминация невысоких мужчин — не новое явление, а в интернете им даже предлагают хирургически удлинять ноги. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поводом для расследования стал пост девушки: несколько ее свиданий подряд заканчивались разочарованием — мужчины оказывались ниже, чем заявляли в приложении. В комментариях сами парни признались: ложь нужна, чтобы получить шанс. Журналисты издания обратились к исследованию 2008 года, согласно которому более 80% мужчин врут о своем росте на сайтах знакомств. Опросы также показали, что низкий рост негативно сказывается на восприятии авторитетности и карьерных перспективах.

Это подстегивает современное онлайн-движение looksmaxxing («максимизация внешности»). Его адепты советуют невысоким мужчинам носить обувь на платформе, делать растяжку позвоночника или даже идти на остеотомию — хирургическое удлинение ног. Ради пары сантиметров некоторые готовы ложиться под нож. Парадокс: ложь о росте стала настолько обыденной, что девушки уже не удивляются, а мужчины продолжают играть в эту игру, надеясь, что цифры важнее реальности.

Ранее мужчина залез в мусорный бак и оказался в мусоровозе.