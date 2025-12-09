К 2050 году русских в России может остаться 90 млн, а мигранты составят до 15% населения

Согласно прогнозам Центра анализа миграционных тенденций, численность русского населения России сократится на 25-30 миллионов человек и составит около 90 миллионов. Доля русских в общей численности населения страны уменьшится с 81% до 71%, как передает сетевое издание Readovka.

При этом доля этнических групп, не имеющих своих государств и проживающих за пределами России, преимущественно состоящих из узбеков, таджиков и киргизов, увеличится до 13–15%. Это будет соответствовать численности в 15–19 миллионов человек, что превышает население многих коренных народов России.

Аналитики отмечают, что до четверти жителей Москвы могут быть иностранцами. В некоторых районах столицы, окрестностях Санкт-Петербурга и промышленных зонах Центральной России доля переселенцев может достигать 20-50%. Такой расклад может привести к образованию замкнутых сообществ с собственными правилами и ослаблению связей с местным населением.

Согласно исследованию, даже при легальном увеличении численности населения России за счет миграции (до 400 тысяч человек в год) общее количество жителей страны сократится со 147 миллионов до 128 миллионов. Чтобы предотвратить это снижение, предлагается разделение миграционных потоков на временные и постоянные, ужесточение процесса получения гражданства и ускорение автоматизации.

