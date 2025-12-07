Россиянку оштрафовали на 10 тыс. рублей за комментарий о преступлениях мигрантов

Жительницу Владивостока обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. руб. за ее эмоциональный комментарий в социальных сетях, посвященный преступности среди мигрантов в Приморском крае. Об этом сообщил телеграм-канала Readovka.

Ленинский районный суд Владивостока признал женщину виновной по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Поводом для судебного разбирательства стали публикации женщины в двух местных телеграм-каналах. Как позже объяснила сама жительница Владивостока, она написала комментарий «под влиянием эмоций» после новостей о преступлениях, совершенных мигрантами из стран Средней Азии на территории Приморья.

Прокуратура Ленинского района обнаружила эти сообщения и возбудила в отношении женщины административное дело.

Специальная лингвистическая экспертиза, проведенная Владивостокским государственным университетом, установила в текстах комментариев признаки, направленные на возбуждение вражды по отношению к социальной группе «мигранты из Средней Азии».

Изучив все материалы дела, судья согласилась с выводами экспертов и постановила назначить обвиняемой штраф.

