Как дышать в мороз и защитить мозг: врач напомнила о правилах защиты здоровья зимой

С приходом настоящих зимних морозов тульские врачи констатируют резкий рост обращений с насморком, гайморитом и ларингитом. В прямом эфире «ТУЛАСМИ» заведующая лор-отделением Тульской областной больницы Елена Быковцова дала жителям простые, но жизненно важные советы, как сохранить здоровье в холода.

Ключевое правило — правильная экипировка. Одеваться нужно по погоде, обязательно надевая шапку и шарф. Однако эксперт обращает особое внимание на технику дыхания: на морозе нельзя дышать ртом. Холодный воздух, не согретый в носовых пазухах, напрямую попадает в дыхательные пути, что мгновенно повышает риск переохлаждения и воспаления.

Обычный, казалось бы, насморк — далеко не безобиден. Запущенный ринит легко превращается в синусит, отит или запускает гнойные процессы. Инфекция, по словам врача, может привести к летальному исходу, если попадет в мозг.

Отличить вирусный насморк от аллергического самостоятельно трудно, поэтому при первых симптомах лучше сразу обратиться к терапевту или лору. Отдельную опасность таит в себе бесконтрольное использование сосудосуживающих капель, так называемая «нофтизиновая» зависимость. Врач напомнила, что применять такие спреи можно не более 5-7 дней. Если за этот срок облегчения не наступает — это прямой сигнал для визита к специалисту, а не для увеличения дозы. Побороть сформировавшуюся зависимость, по словам эксперта, поможет либо железная сила воли, либо — в сложных случаях — хирургическое вмешательство.

При диагностированном гайморите врач, в зависимости от показаний, может назначить пункцию (прокол) пазухи. Эта процедура, которую многие боятся, быстро снимает отек и эвакуирует гной, предотвращая тяжелые осложнения. Елена Быковцова категорична в главном: самолечение при лор-заболеваниях недопустимо. Например, популярные ингаляции, имеющие широкий спектр применения, строго запрещены при повышенной температуре тела. Лучшая стратегия — не геройствовать, а прислушиваться к сигналам организма и вовремя доверять здоровье профессионалам.

