У зафиксированного в Подмосковье гонконгского гриппа нашли опасную особенность

Врачи предупреждают о циркуляции штамма гриппа, который отличается от сезонных собратьев не составом симптомов, а тактикой нападения на организм. В эксклюзивном комментарии для RT врач-инфекционист Екатерина Болдырева рассказала, какой отличительной чертой обладает эта зараза.

По словам эксперта, гонконгский грипп характеризуется стремительным нарастанием симптомов и их выраженной тяжестью. То есть его можно распознать по высокой скорости и интенсивности атаки. Температура тела может взлететь до 38–39 градусов за считаные часы, а не дни, что является ключевым сигналом для тревоги.

Классический набор признаков включает в себя мощную интоксикацию: сильный озноб, потливость, головную боль, ломоту в теле и суставах, выраженную слабость, которая буквально приковывает к постели. Респираторные симптомы — сухой кашель, боль в горле, заложенность носа — также присутствуют.

У детей клиническая картина часто дополняется желудочно-кишечными расстройствами: тошнотой, рвотой, диареей на фоне лихорадки. Главная опасность, как и при любом гриппе, кроется в потенциальных осложнениях. Вирус может привести к пневмонии, отиту, синуситу или спровоцировать обострение хронических заболеваний — от астмы и ХОБЛ до сердечной недостаточности.

Наиболее уязвимыми группами, для которых риск тяжелого течения максимален, остаются дети, беременные женщины и люди старше 65 лет — в силу возрастных или физиологических особенностей иммунного ответа. Эффективная защита от вируса строится на двух принципах: профилактика и оперативная реакция.

Наиболее действенным щитом медики единогласно называют ежегодную вакцинацию, которая позволяет иммунной системе подготовиться к встрече с патогеном. В повседневной жизни критически важна гигиена: регулярное мытье рук, проветривание помещений, избегание касаний глаз и лица грязными руками.

Поддержание общего тонуса организма через рациональное питание, физическую активность и режим сна укрепляет естественные защитные барьеры. При первых же признаках стремительно развивающейся болезни с высокой температурой необходимо остаться дома и незамедлительно обратиться к врачу — промедление в случае с этим «вирусом-спринтером» может быть критическим.

