Министерство культуры Эстонии выразило протест против проведения концерта американской группы Limp Bizkit. По их мнению, выступление, запланированное на открытой сцене Unibet Arena в Таллине 31 мая, недопустимо из-за прошлых высказываний лидера и солиста группы Фреда Дерста.

Фред Дерст, по признанию организаторов концерта от Baltic Live Agency, в прошлом высказывался в поддержку России. Например, в 2015 году он говорил о желании проводить много времени в Крыму и выражал надежду на встречу с российским президентом.

Лииси Рохтунг, пресс-секретарь ведомства, выразила мнение, что недопустимо проведение выступлений в Эстонии людьми, которые поддерживают государство, президент которого разыскивается на международном уровне. При этом она ссылалась на ордер Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина, который не имеет юридической силы в Российской Федерации.

К слову, Дерст был женат на Ксении Березяевой, гражданке России из Крыма. Их брак длился с 2012 по 2018 год.

Гуннар Визе, медиадиректор BLA, подчеркнул, что с 2022 года Дерст воздерживался от политических заявлений в поддержку Москвы.