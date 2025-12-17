Леденящие душу кадры: в Балашихе сняли экстремальную и неторопливую прогулку по неокрепшему льду реки

Первые декабрьские морозы в подмосковной Балашихе не только сковали реки льдом, но и спровоцировали смертельно опасные эксперименты. Как передает REGIONS , ссылаясь на местное сообщество, в парке «Пехорка» жители стали свидетелями и операторами шокирующего променада: молодой человек в одиночку и в темное время суток пересек по тонкому льду реки в самом широком месте, где расстояние между берегами превышает 300 метров.

Кадры, опубликованные очевидцами, вызвали волну возмущения и страха у подписчиков — спасать смельчака в случае провала было бы практически некому. Автор видео также отметила, что переживала за незнакомца и осталась понаблюдать на всякий случай, чтобы оперативно вызвать помощь.

«Сезон хождения по тонкому льду открыт. Ждала, пока дойдет до берега, мало ли…» — прокомментировала автор видео.

Эксперт по выживанию Владимир Кишкар в разговоре с REGIONS подтвердил, что подобная прогулка была игрой со смертью. По его словам, минимально безопасная толщина льда формируется лишь при стабильных морозах ниже -10 °C, но даже эти цифры — лишь теоретический ориентир.

«На реках лед всегда опаснее, чем на озерах. На реках присутствует течение, которое неравномерно подтачивает кромки. Кроме того, у берегов, стоков, под мостами лед может быть в 2–3 раза тоньше, даже в середине января. После оттепели или дождя прочность падает на 30–50% за сутки. Ночью лед крепчает, днем — слабеет, особенно при солнечной погоде», — пояснил Кишкар.

Эксперт выделил ключевой риск: при температуре воды от 0 до -2 °C у провалившегося под лед человека наступает холодовой шок, приводящий к потере сознания всего за 5–15 минут. Это делает практически невозможным самостоятельное спасение.

В администрации Балашихи предупредили граждан о чрезвычайной опасности выхода на неокрепший лед, особенно в темное время суток и в период теплой погоды. Специалисты напоминают, что лед под снегом или в местах быстрого течения — самый коварный, а спасти человека в такой ситуации может только профессионально подготовленный спасатель со специальным снаряжением, не подвергая при этом опасности собственную жизнь.

Ранее сообщалось, что тревожное фото с рыбаком на неокрепшем льду из Можайска обеспокоило горожан.