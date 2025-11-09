Mash: Причиной смерти народного артиста России Симонова стало хроническое заболевание

Народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов скончался из-за хронического заболевания, которое развилось на фоне артериальной гипертензии. Об этом информирует Телеграм-канал Mash.

В 2024 году Симонов обратился в больницу из-за кашля. У него диагностировали повышенное давление.

Из-за постоянного напряжения сердце функционировало с повышенной нагрузкой, что привело к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы и увеличило вероятность инсульта.

на 69-м году ушел из жизни народный артист России владимир Симонов.