Народный артист России Владимир Симонов умер на 69-м году жизни

Звезда «Таежного романа» артист Владимир Симонов скончался на 69-м году жизни
Фото: [Медиасток.рф]
Театр Вахтангова сообщил в своем Telegram-канале о кончине народного артиста России Владимира Симонова на 69-м году жизни.
Причины смерти Симонова пока не сообщаются.
«Пришла новость, в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова», — говорится в сообщении театра.
Владимир Симонов появился на свет в Октябрьске Куйбышевской, ныне Самарской, области. В 1983 году он присоединился к труппе МХАТа, где проработал шесть лет. С 1989 года и до конца своей жизни он служил в Театре имени Вахтангова.
Актер участвовал в более чем 150 кинопроектах, среди которых советская кинокартина "Одиноким предоставляется общежитие", российские сериалы "Граница. Таежный роман", "Чернобыль", "Перевал Дятлова".
Владимир Симонов участвовал также в таких театральных постановках, как "Ромул Великий" и "Улыбнись нам, господи". Кроме того, он принимал участие в спектаклях других театров.