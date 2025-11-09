Машаров: за умышленно скрытый госномер авто грозит штраф и даже лишение прав

Владельцев автомобилей, которые намеренно скрывают государственный регистрационный номер, могут привлечь к ответственности. В качестве наказания им может грозить лишение прав на срок от одного до трёх месяцев или штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов, в интервью РИА Новости.

Машаров отметил, что согласно части 2.1 статьи 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, управление транспортным средством, на котором установлены государственные регистрационные знаки, оборудованные устройствами, мешающими их идентификации, видоизменению или сокрытию, наказывается лишением права управления на срок от одного года до полутора лет, а также конфискацией таких устройств.

По его словам, отдельные водители умышленно скрывают номера своих автомобилей, чтобы избежать фиксации нарушений камерами. Для этого они применяют различные методы, включая использование пленок, шторок, спреев с искусственной грязью и других приспособлений. Он также отметил, что причиной затрудненной читаемости номеров могут стать такие факторы, как дорожная грязь или снег, налипший на номера.

«В соответствии с частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ, управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — добавил Машаров.

Государственный регистрационный знак считается нечитаемым, если на расстоянии 20 метров невозможно различить хотя бы одну букву или цифру заднего знака в темное время суток, а также хотя бы одну букву или цифру переднего или заднего знака в светлое время суток, отметил Машаров.

В заключении собеседник агентства обратил внимание на важность регулярной очистки номерных знаков автомобиля в случае ухудшения погодных условий. Он также отметил, что чаще всего сотрудники ГАИ сначала предупреждают водителя о необходимости убрать грязь с регистрационного знака.

