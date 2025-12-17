Мужчина схватил за голову и изрезал ножом 11-летнюю фанатку Тейлор Свифт в Европе

В центре Лондона, на одной из самых оживленных площадей мира, разыгралась трагедия, от которой кровь стынет в жилах. В августе прошлого года 11-летняя туристка из Австралии, приехавшая с матерью на концерт Тейлор Свифт, стала жертвой жестокого и немотивированного нападения. Об этом пишет The Sun.

У выхода из магазина Lego на Лестер-сквер 33-летний гражданин Румынии Иоан Александр Пинтару подкараулил девочку, схватил ее за голову и нанес восемь ножевых ударов. От неминуемой гибели ребенка спасли обычные прохожие, проявившие невероятное мужество.

Свидетелем нападения оказалась женщина-медсестра, которая, не раздумывая, бросилась на помощь истекающей кровью девочке, оказывая первую помощь до приезда скорой. В это же время охранник одного из заведений смог обезвредить преступника, повалив его на землю. Благодаря их слаженным действиям пострадавшую успели доставить в больницу. Девочка получила серьезные ранения лица, плеча, запястья и шеи, но выжила и даже смогла дать показания против своего обидчика.

Следствие установило, что нападавший ранее проходил лечение в психиатрической больнице на родине. Свои действия он объяснил бредовыми идеями о слежке. Несмотря на проблемы с психикой, в британском суде он признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью.

Приговор стал предметом долгих судебных разбирательств. На данный момент суд постановил содержать мужчину под стражей на неопределенный срок — это особая мера, применяемая в Великобритании к особо опасным преступникам, когда точный срок заключения не устанавливается, а решение об освобождении принимает специальная комиссия, оценивая риски для общества.

