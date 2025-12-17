Конфликт с группой молодых людей закончился поножовщиной: задержанный в Москве взят под стражу

В Москве по решению суда под стражу взят 33-летний мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на двух прохожих в центре города. Обоим пострадавшим причинены серьезные телесные повреждения, один из них находится в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на улице Покровке, где между задержанным, уроженцем Оренбургской области, и группой молодых людей возник конфликт. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой подозреваемый, по данным столичного главка МВД, применил предмет, похожий на нож. Он нанес удары одному из оппонентов в грудь и поясницу, а другому — в бедро.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, вызванные очевидцами, и задержали мужчину. У него были отчетливые признаки алкогольного опьянения.

Обоих пострадавших срочно госпитализировали. По предварительной оценке, одному из них причинен тяжкий вред здоровью.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Следствие устанавливает все детали и мотивы произошедшего.

Ранее сообщалось, что школьник в Петербурге атаковал с ножом педагога на уроке.