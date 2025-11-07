На полуживого Лукашенко нацепили странную шапку и заставили колоть дрова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в республиканском чемпионате по колке дров, который состоялся в пятницу, 7 ноября. Об этом сообщил Телеграм-канал «Пул Первого», опубликовав фотографии и видео с мероприятия.

На видеозаписях можно увидеть главу государства, одетого в камуфляжную форму, который держит в руках топор и рубит дрова.

«Отработав двое суток в командировке на участке украинской границы, первый сегодня вечером… рубил два часа!» — утверждает канал.

В Сети пользователи в большинстве одобрили жест Лукашенко с колкой дров. Однако нашлись и такие, кому не понравилась «странная» голубая шапка на президенте. А другие отметили, что глава государства не всегда попадал топором по полену.