Не принятый в Сочи паром Seabridge после трехдневного простоя уплыл в Турцию

Паром «Трабзон — Сочи», перевозивший туристов и застрявший на три дня на рейде в ожидании разрешения на вход в сочинский порт, был вынужден вернуться в Турцию. Об этом информирует Telegram-канал Kub Mash.

В среду, 5 ноября, в 21:30, пассажиры Seabridge отправились в Россию. Представители компании-перевозчика сообщили, что все необходимые документы были подготовлены должным образом. В частности, был составлен акт осмотра, подтверждающий безопасность судна, которое также прошло регистрацию в «Росморречфлоте».

Гендиректор компании «СВС шиппинг» Сергей Туркменян отметил, что ожидал оформления пропуска всего на пару часов, но через 29 часов ответ был отрицательным, без объяснения причин.

Позднее на турецком пароме начались проблемы с обеспечением питанием. В Сети начали появляться видео, как туристы с кормы ловят удочками рыбу в море.

Ранее сообщалось, что самолет-шпион ВВС США замечен среди ночи над Черным морем у Крыма.