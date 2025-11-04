Shot: Самолет-шпион ВВС США летает вблизи Крыма в акватории Черного моря

Над Черным морем в ночь на вторник, 4 ноября, был замечен самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent Военно-воздушных сил США. Об этом стало известно из Телеграм-канала Shot. Чтобы достичь границы с Россией, самолет пролетел через территории шести стран.

Военный самолет, стартовавший с базы США в Великобритании, пересек воздушное пространство Нидерландов, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии, прежде чем достичь акватории Черного моря.

Уточняется, что в настоящее время иностранное военное воздушное судно находится в нейтральном воздушном пространстве в непосредственной близости от берегов Крыма.

«Самолет-разведчик летает от Севастополя и в непосредственной близости к Сочи», — говорится в сообщении.

В прошлый раз он был замечен в этом районе 26 октября. До этого разведка велась исключительно с помощью военных дронов.