Новогодний обман: как жильцов заставляют платить за ЖКУ дважды в одном месяце

В декабре многие жители России получают две квитанции за жилищно-коммунальные услуги: одна — за ноябрь, вторая — авансом за декабрь. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что законодательство не обязывает граждан единовременно оплачивать обе суммы, сообщает NEWS.ru.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, оплатить услуги за декабрь необходимо до определенного числа января следующего месяца. Получение счета в декабре является скорее инициативой управляющих компаний, желающих собрать платежи до новогодних праздников, но не обязательным требованием.

Штрафные санкции за просрочку платежа начинают начисляться спустя 31 день после установленного крайнего срока. Таким образом, оплата декабрьской квитанции в середине января, как правило, не ведет к дополнительным начислениям.

Эксперт также напомнил, что в 2025–2026 годах при расчете пеней за просрочку коммунальных платежей используется фиксированная ставка в размере 9,5% годовых, что является мерой поддержки плательщиков. Даже при наличии небольшой задолженности сумма пеней за несколько месяцев просрочки обычно незначительна.

