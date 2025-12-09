Обнаруженные на границе с Сирией россиянка с 10-летним сыном вернулись домой

Дарья Лучкина, гражданка России, вместе со своим 10-летним сыном Максимом благополучно вернулась на родину после того, как ее обнаружили на границе Турции и Сирии. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Речь идёт о 32-летней жительнице России, исчезновение которой вызвало широкий общественный резонанс.

17 октября Дарья Лучкина отправилась из Москвы в Стамбул вместе с сыном. В аэропорту они сели в частное транспортное средство и направились в неизвестном направлении. С этого момента связь с женщиной и мальчиком была потеряна, и их местонахождение оставалось неизвестным.

«Лучкина с сыном вернулись в Россию», — цитируют слова источника на сайте издания.

