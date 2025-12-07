В дорогом отеле Гонконга обнаружили тело 35-летней россиянки

Тело 35-летней гражданки России обнаружили в номере отеля Kew Green в Гонконге, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По информации источника, накануне женщина приехала в город и остановилась в этой гостинице, расположенной в торговом районе Ваньчай.

Персонал отеля вызвал службы экстренной помощи после того, как обнаружил тело. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.

Точные обстоятельства произошедшего в настоящее неизвестны. Для установления причины смерти будет проведена процедура судебно-медицинского вскрытия.

Это уже не первый случай, когда тело российской туристки находят в номере зарубежного отеля. В октябре в турецкой Аланье в отеле района Каргыджак обнаружили тело 69-летней россиянки по. Тогда женщину также нашли без признаков жизни в гостиничном номере.

