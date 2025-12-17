От выборов до НАТО: эксперт заявил о тайной «игре» Киева в перемирие

На фоне налаживающихся контактов между Москвой и Вашингтоном по украинскому урегулированию дипломатическая активность Киева расценивается экспертами скорее как тактический маневр, чем реальный шаг к миру. Об этом заявил в комментарии для RuNews24.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

По словам эксперта, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к выборам через 100 дней после окончания конфликта и гипотетический отказ от НАТО в обмен на гарантии безопасности являются частью сложной политической игры, которая не приносит практического решения.

Политолог обращает внимание, что заявление о выборах последовало после критики бывшего и потенциального будущего президента США Дональда Трампа в адрес Киева. Для самого Зеленского, по мнению Матюшенкова, такие выборы в нынешних условиях грозят поражением. Предложение же провести референдум по территориальным вопросам эксперт назвал способом снять с себя ответственность за возможные уступки, «приписав их воле народа».

Центральной же темой в любых обсуждениях будущего Украины остается ее внеблоковый статус. Киевская риторика об отказе от членства в НАТО в обмен на гарантии от Запада оценивается как попытка получить те же самые военные обязательства под другим названием.

«Проблема в том, что США и ЕС не готовы предоставить такие гарантии, а устные обещания легко могут быть пересмотрены при смене администраций в Вашингтоне или Европе. Киев должен осознать, что лучшей гарантией его безопасности, как и безопасности Европы, является его демилитаризация, а не попытка в очередной раз решить проблемы с помощью силы и оружия», — высказался эксперт.

Одновременно с этим в Кремле отметили, что диалог с американской стороной продолжается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель США по урегулированию Стивен Уиткофф с каждым новым контактом «имеет возможность лучше понять» позицию Москвы. Ключевые элементы этой позиции остаются неизменными.

Как подчеркнул Матюшенков, Россия считает территории Донбасса и Крыма «железобетонно» своими, и именно от признания этого факта, с ее точки зрения, зависит скорость любых переговоров. Кроме того, на Западе нет единства в поддержке Киева: такие страны, как Венгрия, Словакия и Италия, блокируют ключевые решения по финансовой и политической помощи, что, по мнению эксперта, создает для Украины иллюзию поддержки, не решающую ее реальных проблем.

