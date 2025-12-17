Военнослужащие стран НАТО приступили к ускоренной подготовке к возможному противостоянию с Россией, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как НАТО будет вести боевые действия против РФ.

По словам Белоусова, на фоне затягивания украинского конфликта вооруженные силы НАТО одновременно выстраивают планы и готовятся к конфронтации с Россией в перспективе 2030-х годов. Политолог Мезюхо подчеркнул, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с РФ продолжительное время.

«Эта подготовка началась не в 2022 году. На самом деле, специальная военная операция это в том числе и ответ РФ на агрессивные планы этого военно-политического блока в отношении Москвы. Безусловно, НАТО пытается воздействовать на Россию через стран-соседей: Украину, Республику Беларусь, где в 2020 году пытались устроить государственный переворот», — пояснил эксперт.

Специалист напомнил, что после начала СВО в НАТО также пытались втянуть в противостояние с РФ Грузию и Молдавию.

«Но у них не получилось, несмотря на то, что у Российской Федерации нет дипломатических отношений с Тбилиси, а Республикой Молдова управляют прозападные силы во главе с президентом Маей Санду», — заявил он.

Сейчас НАТО ведет прокси военное противостояние с РФ через Украину, отметил политолог.

«Видные члены этого военно-политического блока в лице Великобритании, Франции и Германии планируют боевые действия на несколько лет вперед. Именно поэтому сегодня внутри Европы реализовывается экономический курс военного кейнсианства», — выразил мнение эксперт.

В частности, оборонные предприятия загружаются, происходит актуализация военных документов, пояснил специалист.

«В конце концов Европа пытается переждать администрацию президента США Дональда Трампа, рассчитывая на то, что институция президента США вернется в руки условных глобалистов-демократов», — заключил Мезюхо.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отрекся от мечты о НАТО.