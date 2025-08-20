Ответ бронежилетам: в РФ создали гранату с поражающими элементами из вольфрама

Российские специалисты разработали новую ручную гранату. Об этом сообщил ТАСС, ознакомившись с документом.

Научно-исследовательский институт прикладной химии получил патент на осколочно-термобарическое устройство. Граната отличается цилиндрическо-полусферическим корпусом из полимерных материалов. Конструкция содержит до 900 шарообразных поражающих элементов, изготовленных из стали или вольфрамового сплава. При подрыве скорость разлета этих элементов достигает 1500 метров в секунду.

По данным агентства, новое изделие предназначено для поражения живой силы, защищенной средствами бронезащиты 2-го класса. Эффективная дальность поражения составляет до 8 метров от точки детонации. Разработка представляет интерес благодаря сочетанию термобарического и осколочного действия, что повышает эффективность против защищенных целей.

