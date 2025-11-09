Перед блэкаутом в Харькове и Полтаве заметили странные вспышки

В Харькове местные жители зафиксировали на видео необычные вспышки в небе, которые произошли непосредственно перед отключением электричества в городе. Видеоматериалы были размещены в Телеграм-канале «Харків 1654».

Согласно видеоматериалам, активно распространяемым в интернете, вспышки возникли прямо над подстанцией. Свет мигал несколько секунд, а затем полностью исчез. Подобное голубое свечение могло быть вызвано скачками напряжения в городе, о которых сообщают украинские паблики.

Жители Полтавы также стали свидетелями аналогичных необычных явлений. В городе произошли вспышки, после чего практически во всех районах пропал свет.

Согласно информации, опубликованной украинским изданием «Страна», жителям Харькова и Полтавы рекомендовано отключить все электрические приборы из-за резких колебаний напряжения в этих городах.

Ранее сообщалось, что Киев оказался в темноте после ночных атак российской армии. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала состояние энергосистемы «крайне сложным» из-за значительных повреждений инфраструктуры.