«Плохо выглядите»: Трамп внезапно прервал совещание для покупки новых ботинок Вэнсу и Рубио

Важное совещание в Овальном кабинете Белого дома было внезапно прервано не геополитическим кризисом, а вопросом стиля, пишет MK.RU . Президент Дональд Трамп, обсуждая серьезные международные вопросы с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, неожиданно обратил внимание на их обувь. Как рассказал Вэнс, американский лидер купил им ботинки на свой вкус.

По словам Вэнса, президент заявил, что лица, занимающие столь высокие посты, «должны являть собой пример» и что они «плохо выглядят». На этом критика не закончилась.

Практический «урок» был закреплен необычным способом. Вместо того чтобы ограничиться нотацией, Трамп, который, по словам Вэнса, был в предновогоднем настроении, достал каталог обуви. Он лично выбрал для вице-президента и госсекретаря свою любимую модель и заказал по четыре пары каждому. Только после этого, как отметил Вэнс, совещание вернулось к обсуждению первоначальной повестки дня.

Для самого Вэнса этот случай, судя по его рассказу, стал скорее забавным эпизодом, подчеркивающим неформальные отношения с президентом.

