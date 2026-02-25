Появились подробности исчезновения девятилетней девочки в Смоленске, вышедшей на прогулку с собакой

В Смоленске вторые сутки продолжаются поиски девятилетней девочки, которая пропала утром 24 февраля. Ребенок вышел на прогулку с собакой и не вернулся: через 15–20 минут домой прибежал лишь пес. Мать сразу забила тревогу и обратилась в полицию.

Как пишет RT, обычно девочка всегда брала с собой телефон, но в этот раз оставила его дома. К поискам, помимо полицейских, подключились волонтеры и спасатели, которые в первый день поисков работали до поздней ночи.

Добровольцы проверяют заброшенные здания, колодцы, парки и все районы города. Полиция изучает записи с авторегистраторов водителей. Камер со стороны, откуда могла выйти девочка, к сожалению, нет.

Кроме того, появилась информация о том, что накануне возле дома пропавшей девочки крутился неизвестный мужчина. Соседи уже сообщили об этом полиции. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают его личность.

Известно, что родители школьницы в разводе, но оба активно участвуют в поисках. По словам соседей, конфликтов в семье девочки не было, а она сама никогда не сбегала из дома. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.

