«Пустой квадрат». Поиски семьи Усольцевых на вертолетной площадке не дали результатов

Детальный осмотр территории вертолетной площадки, расположенной в районе исчезновения семейства Усольцевых, не помог следователям и волонтерам обнаружить каких-либо улик. Такой информацией поделилась с ТАСС представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Как пояснила представительница отряда, указанная посадочная площадка находится в относительной близости от места базирования оперативного штаба, а также неподалеку от тех туристических баз, где в последний раз видели пропавших.

«Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», — подчеркнула Чооду.

По словам руководителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева, активная фаза обследования труднодоступных участков местности намечена на весну 2026 года. В фокусе внимания добровольцев окажется значительная каменная россыпь (курумник), занимающая территорию в 4 квадратных километра. В настоящий момент этот сложный рельеф надежно укрыт толстым слоем снега, что делает любые поисковые работы здесь невозможными до наступления тепла.

Ранее сообщалось о том, что поиски Усольцевых перенесли из-за пробуждения медведей.