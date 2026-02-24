Вышла погулять с собакой и исчезла: В Смоленске ищут 9-летнюю девочку

В Смоленске объявлены масштабные поиски 9-летней девочки, которая бесследно исчезла утром 24 февраля. По факту происшествия региональное управление Следственного комитета уже возбудило уголовное дело. Об этом сообщает «AIF».

По предварительным данным, ребенок покинул квартиру около 08:00, чтобы выгулять собаку, но домой так и не вернулся. К поискам привлечены значительные силы: сотрудники СК, полиции, МЧС и добровольцы поисковых отрядов.

Ориентировка на пропавшую:

Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза.

Одежда: темная куртка с цветными пятнами, ярко-голубые лыжные штаны.

Следователи в данный момент опрашивают возможных очевидцев и проверяют все версии случившегося.

