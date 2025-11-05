Появилось видео с места крушения самолета в аэропорту американского Луисвилля

При взлёте из аэропорта Луисвилля в штате Кентукки самолёт McDonnell Douglas MD-11F авиакомпании UPS потерпел крушение и взорвался. Об этом передает телеканал CNN.

Мощный взрыв прогремел недалеко от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Мухаммеда Али в Луисвилле, после чего поднялись мощное пламя и огромный столб черного дыма. Видео произошедшего в считанные минуты разошлось по соцсетям.

В радиусе пяти миль от аэропорта введен режим укрытия для всех населенных пунктов. Местным жителям настоятельно рекомендовано оставаться в домах.

Напомним, что в среду, 5 ноября, стало известно о данном происшествии. Самолет McDonnell Douglas MD-11 потерпел крушение сразу во время взлета. На борту грузового воздушного судна находились три члена экипажа.