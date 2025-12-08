Полиция в Вене задержала совершавших поджоги от скуки трех девушек

Австрийская полиция арестовала трех девушек, которые подозреваются в организации серии поджогов в ноябре в разных районах Вены. Задержанные признали свою вину, объяснив свои действия "скукой", сообщает австрийская газета Kronen Zeitung, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.

По информации, предоставленной полицией, в ноябре три девушки в возрасте 17 и 18 лет устроили поджоги в различных районах Вены. Инциденты произошли в районах Видене, Маргаретен, Оттакринге и Хернальсе. Всего было зафиксировано 18 случаев поджогов, которые нанесли ущерб на сумму, исчисляемую шестизначными числами.

«Серия поджогов в Вене раскрыта. В ноябре в нескольких районах города умышленные возгорания вызывали страх и тревогу, теперь стало известно: за поджогами стояли три молодые женщины, они признали свою вину», — отмечает издание.

Согласно данным издания, двух подозреваемых - девушек в возрасте 18 и 17 лет - задержали в венском районе Хернальс. Третью участницу, также 18 лет, она сама пришла в полицию. Все три задержанные признали свою вину во время допросов.

По данным, опубликованным в газете и подтвержденным представителем полиции Юлией Шик, преступные действия этих лиц были вызваны скукой. Расследование продолжается, а подозреваемые находятся под следствием.