«Правосудие в России есть»: адвокат Лурье не сдержала слез из-за вердикта ВС по делу Долиной

Эмоциональной развязкой завершилось в Верховном суде РФ многомесячное дело о квартире в престижном районе Хамовники. Суд постановил оставить спорную недвижимость за покупательницей Полиной Лурье, отменив все ранее вынесенные по этому вопросу судебные акты. Решение вступает в законную силу немедленно, что фактически ставит точку в ключевой части имущественного спора с певицей Ларисой Долиной. Как пишет URA.RU , адвокат Лурье, не скрывая слез, поблагодарила суд сразу после оглашения вердикта.

Как отметила юрист, несмотря на долгий и нервный процесс, она и ее клиентка всегда верили в победу. После оглашения решения суда она с Лурье радовались, а адвокат вовсе не смогла сдержать слез.

«Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть, спасибо за это Верховному суду», — заявила адвокат Лурье.

Столь эмоциональная реакция подчеркивает, насколько напряженным и выматывающим было это противостояние для стороны покупателя.

Практический итог решения двоякий. С одной стороны, вопрос о праве собственности решен окончательно и бесповоротно в пользу Лурье. С другой — конфликт еще не исчерпан полностью. Как сообщила адвокат, в ближайшее время будет рассмотрен иск о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры.

Отдельно будут урегулироваться финансовые претензии сторон, включая спор о возврате 112 миллионов рублей.

