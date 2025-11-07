При взрыве самогонного аппарата в Волгоградской области пострадали три человека

В Волгоградской области, в городе Камышин, в одной из квартир жилого дома в 3-м микрорайоне произошёл взрыв самогонного аппарата. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом стало известно 7 ноября из телеграм-канала МЧС Волгограда.

В Камышинскую центральную районную больницу были доставлены трое мужчин, получивших травмы разной степени тяжести. Кроме того, в квартире, где произошло происшествие, были повреждены оконные стёкла, но пожара удалось избежать.

«Сегодня в 20:17 в городе Камышин в квартире многоквартирного жилого дома в 3-м микрорайоне произошла разгерметизация самогонного аппарата», – отметили в ведомстве.

На месте в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Обстоятельства инцидента выясняются.