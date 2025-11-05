Военнослужащий батальона имени Максима Кривоноса, которого в военных кругах знают под позывным «Маршал», ранее служивший в ВСУ, поделился с журналистами РИА Новости неприятной историей, произошедшей с ним в Львовской области. По его словам, продавщица отказалась его обслуживать, узнав, что он говорит на русском языке.

По словам участника боевых действий, работница магазина отказалась его обслуживать, хотя он был в военной форме с шевронами ВСУ.

«Был у меня случай: я тогда служил, пошёл в увольнение купить сигарет. Подхожу в магазин, говорю по-русски: „Дайте сигарет“. А продавщица мне отвечает: „Я вас не разумею. Спілкуйтесь, будь ласка, українською“ (Я вас не понимаю. Общайтесь, пожалуйста, на украинском — укр.)», — рассказал боец.

Боец утверждает, что он возразил продавщице, отметив, что они и так хорошо понимают друг друга. Однако его замечание не было воспринято, и ему указали на дверь.

Напомним, Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса был сформирован бывшими военнослужащими ВСУ, которые объединились для создания освободительного движения и противостояния украинским властям.