Президент Владимир Путин приехал в Жуковский, чтобы лично оценить плоды импортозамещения в авиастроении — главе государства показали три новейших лайнера: Ил-114-300, SJ-100 и МС-21, которые должны заменить западные машины и разорвать санкционную удавку.

Главные герои дня — три самолета, которые Москва противопоставляет Боингам и Аэробусам. Ил-114-300 — турбовинтовая машина на 50–68 мест, призванная заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Первые три лайнера поставят уже в этом году, еще три — в 2027-м, а затем производство нарастят. SJ-100 — это отечественный ответ «Суперджету», который до 2022 года собирали с западными деталями. Теперь, после ухода партнеров, создана полностью импортозамещенная версия, и ее серийный старт запланирован на 2027 год.

Но главная звезда — МС-21-310, среднемагистральный лайнер на 175 кресел в двухклассной компоновке, способный летать на 3 830 км. Его судьба была сложной: изначально проект строился на международной кооперации, но санкции разрушили цепочки поставок. Однако российские инженеры не просто заместили импорт, а создали системы, превосходящие западные аналоги. Старт серийного выпуска — тоже 2027 год, хотя сроки уже несколько раз переносились.

Путин, общаясь с конструкторами, подчеркнул: небо за нами, и никакие ограничения не остановят развитие. Экскурсию провели глава ОАК Вадим Бадеха и главные конструкторы каждого проекта.

Ранее бывший аналитик ЦРУ увидел преимущества России в текущей ситуации.