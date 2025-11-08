Росреестр: в России 44 города с названием из двух слов
Росреестр насчитал 44 города России с названием из двух слов
Фото: [Викимедиа]
В России насчитывается 44 города, названия которых состоят из двух слов и пишутся через дефис, сообщает Росреестр, ссылаясь на данные Государственного каталога географических названий, в беседе с РИА Новости.
Государственный каталог географических названий управляется Роскадастром.
«Всего на территории Российской Федерации 44 города, которые пишутся в два слова через дефис», — говорится в сообщении Росреестра.
Среди них Ак-Довурак в Тыве, Анжеро-Судженск в Кемеровской области, Ачхой-Мартан в Чеченской Республике, Гусь-Хрустальный во Владимирской области, Лосино-Петровский в Московской области и другие города.
Ранее Росреестр опубликовал самые необычные названия водоемов.