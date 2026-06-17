С 1 июля водителей ждут новые штрафы и риск лишиться прав: что изменится для автовладельцев

С 1 июля в России начнут действовать обновленные правила дорожного движения. Изменения затронут контроль тонировки, использование телефонов за рулем, выезд на встречную полосу и оплату парковки. Об этом сообщает Царьград.

Какие изменения ждут автомобилистов

С 1 июля в России вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Нововведения коснутся всех участников дорожного движения и предусматривают новые механизмы контроля за соблюдением требований на дорогах.

Одним из ключевых изменений станет расширение возможностей автоматической фиксации нарушений.

Тонировку начнут выявлять автоматически

Для проверки светопропускания автомобильных стекол планируется использовать автоматизированные комплексы фото- и видеофиксации. Такие системы смогут дистанционно определять нарушения и формировать постановления без участия инспекторов.

За несоблюдение требований к тонировке будет предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Усилят контроль за использованием телефонов

Водителям напомнили, что пользоваться мобильным телефоном во время движения можно только при наличии устройств громкой связи или специальных держателей.

За нарушение этого требования предусмотрен штраф 1500 рублей.

За выезд на встречную полосу увеличат наказание

Согласно новым правилам, штраф за выезд на встречную полосу составит 7500 рублей.

При повторном нарушении в течение года автомобилист может лишиться водительских прав на срок до одного года.

Изменятся правила оплаты парковки

Также вводится единый федеральный штраф за неоплаченную парковку. Его размер составит 3500 рублей.

Кроме того, с 1 июля граждане смогут бронировать индивидуальные государственные регистрационные знаки через портал «Госуслуги».