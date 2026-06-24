Штрафа нет, но есть опасно: автоюрист объяснил, почему бутерброд за рулем опаснее телефона

Многие водители по утрам пьют кофе за рулем, перекусывают бутербродами в пробках или жуют шаурму на ходу. За разговор по телефону без гарнитуры могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей, а что насчет еды? Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с интернет-изданием « Подмосковье сегодня » объяснил, что прямого запрета на прием пищи за рулем в законодательстве нет. По его словам, есть можно.

Однако эксперт настоятельно не рекомендует этого делать. По его мнению, еда за рулем куда опаснее, чем сотовый телефон. Если телефон упадет, ничего страшного не случится. А вот если водитель опрокинет бутерброд или кофе, он инстинктивно будет пытаться сохранить еду и не испачкать одежду, минимизируя управление автомобилем. Инстинкт сохранить еду оказывается сильнее инстинкта безопасности на дороге.

Если инспектор ГИБДД остановит водителя, жующего бутерброд, штрафа за это не будет. Однако юрист посоветовал не рисковать и остановиться в специально отведенном месте — на парковке, у общепита — чтобы спокойно поесть и продолжить движение. То же самое касается и курения за рулем: прямого запрета нет, но безопасность важнее.