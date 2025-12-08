СМИ: в 1989 году пьяный командир батареи ПВО расстрелял борт Тэтчер над Мозамбиком

Во время полета над Мозамбиком в 1989 году правительственный самолет, на борту которого находилась бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, был атакован системой противовоздушной обороны. Эту информацию обнародовало британское издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные накануне документы.

Инцидент случился во время африканского визита Тэтчер, и вина была возложена на командира батареи ПВО, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на то, что (запущенные ракеты. — Прим. ред.) не попали, Министерство иностранных дел десятилетиями хранило этот инцидент под покровом тайны, боясь дестабилизации отношений», — говорится в материале издания.

Согласно статье британские власти настаивали на проведении расследования. Позднее власти африканской страны признали, что борт Тэтчер был случайно обстрелян пьяным командиром боевого расчета сил противоракетной обороны.

Британские власти предпочли не делать никаких официальных заявлений по факту произошедшего. Официальный доклад Мозамбика по данному вопросу остается под грифом секретности до 2030 года.

