В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты

В ночь на понедельник, 8 декабря, Московский аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры безопасности введены без объяснения причин. Вероятно, существует угроза атаки с воздуха с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«️Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в небе над Саратовской областью было уничтожено восемь дронов, над Волгоградской и Ростовской областями — по семь аппаратов. Еще один беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Краснодарского края. Все цели были своевременно отражены. Предварительно, разрушений и жертв нет.