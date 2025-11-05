Соцфонд: максимальный размер выплат по беременности и родам вырастет в 2026 году

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России вырастет более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом и достигнет свыше 955 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков в интервью ТАСС .

Собеседник агентства сообщил, что в 2023 году сумма составляла 383 178 рублей, а к 2026 году она возрастет до 955 836 рублей.

«Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», — сказал Чирков.

Глава Соцфонда отметил, что такое повышение стало возможным благодаря, среди прочего, реформам в системе социального страхования. В частности, речь идет об объединении фондов, введении единого тарифа и установлении единой облагаемой базы страховых взносов с 2023 года.

