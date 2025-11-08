Суд в Казани выселил на улицу шумного жителя дома после жалобы соседей

В Казани мужчина потерял своё жильё после того, как его соседи подали коллективную жалобу на шум и опасное поведение. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

В многоквартирном доме на улице Гастелло жители неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой о помощи в выселении соседа. Этот сосед ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, включая ночной шум и употребление неких запрещенных веществ.

Соседи неоднократно сообщали о том, что из его квартиры доносится запах газа. Кроме того, он часто заливал их, разбивал окна и провоцировал конфликты. Районные власти неоднократно отправляли ему письменные предупреждения о необходимости соблюдать права соседей, но это не возымело эффекта.

В результате действий прокуратуры мужчина лишился права собственности на помещение из-за постоянных нарушений прав соседей. Суд постановил прекратить его право владения. Недвижимость будет реализована через аукцион, а бывшему собственнику вернут вырученные средства.