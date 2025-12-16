«Травля недопустима»: Киркоров заступился за Долину и сбежавшую из России Пугачеву

Филипп Киркоров в масштабном интервью для KP.RU подвел черту под несколькими громкими скандалами в шоу-бизнесе и раскрыл планы на грядущий 60-летний юбилей. Основные тезисы его откровенной беседы касаются трех ключевых фигур: Ларисы Долиной, Аллы Пугачевой и его самого.

Поп-король высказался о травле Ларисы Долиной после скандала с квартирой. По его мнению, людей съела банальная зависть, в то время как народная артистка — гениальная и талантливая. Он сравнил ситуацию со своей, отметив, что всегда, «как птица Феникс», воскресал из подобных кризисов, погружаясь в работу. По его мнению, волну хейта часто поднимают те, кто хочет напомнить о себе: «Неудачники, у которых не сложилось... они забывают, что есть карма».

«Такие проклятия, которые посылают, такая травля, которую ей устроили, — это недопустимо, особенно когда коллеги начинают топтаться на ее имени. Ну, это понятно, это зависть», — заявил Киркоров.

В защиту Аллы Пугачевой певец, несмотря на личную историю, выступил жестко, назвав все обвинения в ее адрес ложью. По его словам, примадонна никому не перекрывала кислород: это все ложь и клевета из масс-медиа. Киркоров с теплом напомнил о «Рождественских встречах», которые звезда создавала для поддержки молодых артистов, и призвал уважать ее личный выбор и творчество.

О себе и своих принципах Король эстрады рассказал максимально конкретно. Он раскрыл «рецепт» выносливости: подъем в 5 утра, спорт, отказ от вредных привычек и энергия от общения с молодыми коллегами-девушками, которых он назвал своими главными подругами. Его райдер, вопреки легендам, прост: бутерброды с докторской колбасой перед концертом, который, по его правилу, нужно проводить на голодный желудок. Детей, Мартина и Аллу-Викторию, он не видит в шоу-бизнесе и рад этому, понимая, какой «спрос особый» с детей звезд. На вопрос о национальной идентичности Киркоров дал лаконичный ответ: «Я аполитичный патриот». Напомним, что у звезды армянские корни, но он также долгое время жил в Болгарии и затем окончательно осел в России.

Творческие планы артиста масштабны: в 2026 году, как генеральную репетицию 60-летия, он представит в Москве шоу со всеми хитами за 40 лет, а затем отправится в большой тур по стране.

