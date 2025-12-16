«Все знают, где меня искать»: Филипп Киркоров ответил СБУ на объявление в розыск

Народный артист России Филипп Киркоров прокомментировал решение Службы безопасности Украины объявить его в розыск. Певец назвал это попыткой создать информационный повод. Об этом сообщает ТАСС.

Филипп Киркоров отреагировал на сообщения об объявлении его в розыск украинскими спецслужбами. Артист заявил, что всегда находится в России и расценивает действия СБУ как желание пошуметь, используя его известное имя. По словам певца, у украинской стороны просто не осталось других медийных поводов.

Служба безопасности Украины заочно предъявила Киркорову обвинение в конце октября. Поводом стали его выступления в Крыму и на территории Донецкой Народной Республики. Информацию об артисте внесли в розыскную базу.

В ответ на это Киркоров не только дал комментарий, но и анонсировал новые гастроли. Его масштабный тур по городам России стартует 4 января 2026 года. Первыми точками маршрута станут Самара и Екатеринбург. Артист подчеркнул, что продолжит работать для своей страны и российских регионов.

