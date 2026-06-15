Ту-22М3 рухнул в Иркутской области: экипаж катапультировался, пилоты до последнего уводили бомбардировщик от жилых домов

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел аварию при заходе на посадку у города Свирска. Экипаж успел катапультироваться — жизни летчиков ничего не угрожает. Пилоты до последнего уводили падающую машину от населенного пункта, из-за чего борт рухнул прямо на берегу Ангары. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Плановый учебно-тренировочный полет обернулся чрезвычайным происшествием. В понедельник, 15 июня, при заходе на посадку в Иркутской области произошла авария сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Экипаж катапультировался. По данным Минобороны РФ, угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта, разрушений на земле не зафиксировано.

Очевидцы рассказывают: люди выпрыгнули из горящей машины на парашютах, после чего бомбардировщик рухнул на берегу реки Ангары. На месте падения поднялся густой столб дыма. Жители Свирска благодарят пилотов — те до последнего пытались увести самолет подальше от жилых домов. Машина упала в поле, но взрыв и пожар все же произошли.

На месте крушения работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил. Военные выясняют причины отказа техники.

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