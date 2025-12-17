Турагент обманула россиян почти на 2 млн рублей

Жительница Нового Уренгоя, работавшая как индивидуальный предприниматель, предстала перед судом за масштабное мошенничество в сфере туризма. Об этом со ссылкой на прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В течение полутора лет, с января 2022-го по август 2023 года, она заключала договоры с клиентами, продавая им туристические путевки на суммы от 86 до 410 тысяч рублей. Однако, получив деньги, предпринимательница не переводила их туроператорам для реального бронирования туров, а тратила на личные нужды. О том, что долгожданный отпуск рухнул, обманутые клиенты узнавали за несколько дней, а иногда и в самый день вылета, когда все уже было оплачено и спланировано.

В результате ее действий серьезный материальный ущерб понесли десять человек, общая сумма ущерба составила 1,9 млн рублей. Суд, рассмотрев дело, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, все имущественные иски потерпевших были удовлетворены в полном объеме, что дает им шанс вернуть потерянные средства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

