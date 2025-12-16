«Неправильные» визы: российских туристов грубо задержали в аэропорту Таиланда

История московской пары, попавшей в пятидневный аэропортовый ад, раскрыла жесткие и малоизвестные туристам правила тайских пограничников. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

Супруги, путешествуя по Азии, прилетели в Бангкок с Филиппин, имея при себе бронь апартаментов и $1500 за аренду. Этого оказалось недостаточно. Причиной отказа во въезде и последующей депортации стали многочисленные визы других государств в их паспортах. Пограничная служба Таиланда заподозрила в туристах нелегальных мигрантов или лиц, потенциально нарушающих визовый режим, что в местной практике иногда трактуется как «шпионаж».

В итоге пара провела почти неделю в спецприемнике аэропорта, где, по их словам, им не разрешали доступ к личным вещам, включая лекарства, а обращение было грубым.

Этот случай не единичный. По данным источников, около 900 иностранцев за короткий период столкнулись с аналогичными отказами. Проблема кроется в формальном подходе: наличие большого количества въездных штампов, особенно из соседних стран, часто автоматически вызывает подозрения в намерении работать нелегально или постоянно жить в Таиланде, въезжая по туристическим визам. Пограничник на стойке имеет широкие полномочия и может принять решение, основываясь лишь на «подозрительном» паспорте, даже при наличии обратного билета и подтвержденного жилья.

Практическая польза для путешественников заключается в четком понимании новых рисков. При полете в Таиланд, особенно из стран АСЕАН (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Филиппины), стоит быть готовым к пристрастной проверке. Ключевые аргументы на паспортном контроле: распечатанный обратный билет с датой вылета в течение разрешенного безвизового срока (обычно 30 дней), подтвержденная бронь отеля на весь период, доказательства финансовой обеспеченности (наличные, карты) и четкий, логичный маршрут.

