В Балашихе школьник разносит газеты пожилым соседкам

В Балашихе у пожилых жителей многоквартирного дома появился юный добровольный помощник, сообщает интернет-издание REGIONS. Ученик начальных классов взял на себя заботу о пенсионерках — он регулярно приносит им свежие газеты.

На одной из городских улиц мальчика запечатлели с увесистой стопкой газет в руках. Как выяснилось, он решил помочь пожилым соседкам оставаться в курсе событий. Местное издание распространяется бесплатно, но пункты выдачи находятся далеко от дома, и пожилым людям добираться до них тяжело.

«Это я бабушкам в подъезде отнесу, им почитать надо», — просто и искренне объяснил свой поступок ребенок.

Психолог Марина Гринвальд прокомментировала в интервью REGIONS важность таких добровольных инициатив для развития личности. По ее словам, когда ребенок видит, что его труд востребован, это помогает ему взрослеть.

«Оценка качества своей работы ребенком, осознание востребованности результата этой работы — это важная часть процесса взросления, к которой взрослым следует отнестись очень внимательно. Это первый шаг к сепарации от родителей и подготовка к первым заработкам», — отметила специалист.

Интересно, что до эпохи цифровых СМИ именно подростки-разносчики газет были символом оперативных новостей. Они доставляли прессу на велосипедах или пешком. В 2021 году в Боровске Калужской области даже установили скульптуру мальчика с газетами — в знак уважения к этой профессии и как символ свежей информации, которую читатели получают из районного издания.

